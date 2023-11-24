全球能源可持续发展大会：创维光伏展示旗下最新光伏产品

【天极网家电频道】2023年11月15-19日，第二十五届中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)在深圳会展中心举行，同期还举行 了全球能源可持续发展大会暨全球清洁能源创新博览会。深圳创维光伏科技有限公司在这次展会上展示了旗下最新光伏产品，创维集团旗下新能源品牌Solavita也展示了一系列光伏建站的解决方案。



2023高交会：创维光伏展区

近年来，创维光伏在户用光伏市场发展迅猛，开发了不少创新产品，并通过0元装电站、免费送家电等措施及自身渠道优势，吸引了大量终端家庭用户，短短三年成为国内户用光伏龙头之一。

在这次高交会上，创维光伏展出了所研发的创新光伏产品。针对平屋顶、斜屋顶等各种不同屋顶，针对不同类型用户的个性化需求，创维光伏推出了小阳楼、向阳院、悦阳亭、金装房Pro、彩虹屋等电站产品解决方案。这些户用光伏产品可以融入不同应用场景中，使建筑整体更加平衡统一，且具备传统文化美感。



创维小阳楼



创维向阳院

除了户用光伏，创维光伏也在进军工商业光伏领域，在本次展会上也可看到“创维零碳园”等相关产品。



创维零碳园

创维集团旗下的Solavita起明光伏也同场展出了产品。Solavita业务范围广泛，包括支架、组件、逆变器等的生产制造，提供太阳能光伏硅片、电池及组件，以及光伏电站的开发、建设和运营等，主要面向高端市场。



Solavita起明光伏产品



支架等建站产品

在展会现场，我们可以看到Solavita的一系列光伏建站解决方案。



太阳能光伏硅片



工商业储能

创维光伏在高交会上的展位号为B26-B，有兴趣的朋友可以到场参观。



逆变器

今年高交会以“激发创新活力,提升发展质量”为主题，分为福田展区和宝安展区，全球能源可持续发展大会位于宝安展区。