光伏发电钱怎么赚？要投入多少资金？有什么合作模式？

【天极网家电频道】近些年来，农村光伏产业发展迅速，光伏发电能赚到钱渐渐深入人心。那么，光伏发电究竟如何赚到钱呢？建一个家用光伏电站要投入多少资金成本呢？

一、光伏发电简介

光伏发电是一种把太阳能转化为电能的发电方式，简单说就是晒晒太阳就能发电，有电就有收入。户用光伏发电站通常安装在建筑物屋顶、院内平地，可以有效利用农村家庭闲置空间。将光伏发电与储能技术相结合，可以在光照充足时把电能储存起来，在光照不足时从储能设备获得电力。这可以提高光伏发电的稳定性和可靠性，降低对传统电网的依赖。像有时地区电网因天气、灾害等事故停电，自家的光伏与储能系统就可以提供备用电力。

与传统的化石能源发电相比，光伏发电具有许多优势。它是清洁能源，不会产生温室气体排放。其次，光伏发电不受地域限制，有阳光的地方就可以建光伏电站。此外，光伏发电系统建设周期短，维护成本低，使用寿命长。当然，光伏发电也存在一些局限性，如受天气影响较大、能量密度低等，而且对于国内，还有各地政策不同、金融形式不同等实际情况。

二、户用光伏的资金投入、合作模式

目前农村家庭要建户用光伏，光伏企业提供有多种资金投入模式。

1、用户全款购，自投电站。一次性投入所有资金，所有权及收益都归自己。光伏所发电量可以全额上网，全部卖给电网，纯粹获得卖电收益。但也可以自发自用、余电上网，这样获得收入就是节省下来的电费和卖电收益两部分。

2、银行光伏贷款、融资租赁。用户与光伏企业的金融合作方贷款，通过融资购买设备，发电收益优先偿还贷款/租金及支付每年的电站运维费用，盈余部分则为用户收益。

3、合作开发。用户与金融信贷机构合作，用户只需提供屋顶(或简单维护)，设备的购买、安装、并网以及后期运维由合作方负责。双方收益分成，机构按季度等定期给用户发钱。这种模式对于农村家庭的好处是，不需实际出资金、不用背贷款，只要提供屋顶，就能享有固定收益。

三、光伏发电的收益

光伏发电的收益，根据投资模式的不同，也会有多种。最直接的就是售电收益，发出的电力并网，销售给电力公司，从而获得收益。

国家能源局在《户用光伏建设运行指南(2022年版)》中，举了江苏省某20kW全额上网电站为例。该电站采用光伏贷模式：银行15年期贷款利率5%，还款方式等额本息，贷款单价3.5元/W，总贷款金额7万元，其平均每年发电收益为9775元，扣除每年等额本息6600元及运维费用1200元后，在贷款周期15年内每年盈余约1900元，在25年电站周期内其总收益有114300元。

其次是租赁收益，合作方定时向用户发放租金。据新闻报导，山东某地“一块板每年的租金是32块钱，多的到四五千，少的也得超过一千多，而且是连续25年不间断，一直在收益。”辽宁某地农户，两个屋顶安装4排光伏组件共计69片，总装机容量为37.605kW，按照收益分成，农户前五年一年获得收入为4140元，后续每年获得的收益为2760元。

还有一小部分是补贴收益。有些地区为鼓励可再生能源的发展，向农民或村集体提供了相应的补贴政策，有的是一次性补助，有的是电价补贴。不过，政策会有时效。例如，浙江海宁某镇发布过相关补助标准。村集体每签约一户，给予1000元一次性补助。其中60%用于补助村集体;40%用于补助农户和村民组长。自2022年起，每年补助标准递减，即2022年享受以上补助政策的100%，2023年享受90%，2024年80%，2025年50%。

四、风险

影响光伏投资回报的因素有很多，如光照资源、设备质量、维护成本、政策变化等。其中，光照资源是影响投资回报的关键因素之一。在光照资源丰富的地区建设光伏电站可以获得更高的收益率;而在光照资源贫瘠的地区则可能面临较低的投资回报率。

此外，设备质量和维护成本也会对投资回报产生影响。高质量的设备可以降低故障率和维护成本;而低质量的设备则可能导致更高的运营成本和维修费用。政策支持也是影响投资回报的重要因素之一。政府提供的补贴政策和税收优惠可以降低投资成本和提高收益;而政策变化则可能对投资回报产生负面影响。

此外，用户选择合作的光伏企业、金融机构是否靠谱，乃至相关业务人员，也是重要的因素。新闻报导中已经出现过不少光伏的合同纠纷、贷款诈骗等。

此外，建光伏电站需要向当地有关部门备案，备案是否能通过要看当地政策，投资前要作好咨询。

总而言之，用户在进行投资决策时，不要光听说收益有钱赚，还需要进行风险评估，作好应对策略。