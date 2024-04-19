实现能源独立自主 华为家庭绿电别墅式光储能系统

【天极网家电频道】我们之前介绍了一些家电品牌的户用光伏产品，多是面向大众人群。这类以农村家庭为主的光伏产品，一般价格不算贵，甚至还提供长期看起来“免费”的金融方案。今天我们要介绍的是主打高端的光伏产品：华为家庭绿电。

华为家庭绿电，定位高端，目标人群是别墅用户，为其提供光储一体清洁能源解决方案，以实现能源独立自主。

价格

华为官网有其家庭绿电套餐的价格，从13万到35万：

逐光系列

适用屋项面积约30m2，￥129,999

适用屋项面积约40m2，￥139,999

揽曜系列

适用屋顶面积约60m2，￥169,999

适用屋项面积约60m2，￥199,999

观穹系列

适用屋项面积约100m2，￥269,999

适用屋项面积约100m2，￥349,999

价格确实符合别墅人群的定位。

具体来看，华为家庭绿电套餐产品包括：智能组件、智能能源控制器、智能组串式储能，以及智能光伏APP。简单说，也即是光伏板、逆变器、储能柜。

智能组件

智能组件，包括光伏板及华为智能组件控制器。光伏板采用BC技术，无栅线遮挡，外观酷黑。它最大特点是搭载华为智能组件控制器，每一块太阳能板都能独立输出最大功率，不受其他太阳能板被遮挡或故障的影响，能提升发电量和收益。

同时，可最大化利用屋顶面积，从而发更多电。据官网资料介绍，普通组件仅在向阳面安装，无法完全利用屋项面积，任意一块受明影遮挡， 就会影响其他组件发电。而华为智能组件“宜装尽装”，可充分利用屋顶面积，多装光伏组件数量达60%。

安全方面，在紧急状况发生时，逆变器关机或电网停电，可触发屋顶组件电压快速关断(RSD)，保障安全。组件适应高温、雪天、沙暴、暴雨等各种极端环境和气候，更低故障率，更高可靠性，提供10年超长质保。

智能能源控制器

智能能源控制器，简单说就是逆变器，是华为家庭绿电的能源核心。它最高转换效率可达98%，相当高。搭配智能组件控制器后，实现组件级最优发电，最高可提升30%发电收益。

安全方面，它具有AFCI智能电弧防护技术，可在0.5秒内快速准确关断电弧，消除屋上安全隐患，保障家庭人身和财产安全。EMC符合IEC标准，辐射与家用电器相当，对人体不会造成危害，不会受到其他信号源干扰，运行稳定。通过了防雷击、防氢爆、高低温循环等1400+严苛测试，达到IP65防护等级。在高温、雪天、沙暴、雨天等各种极端环境和气候下均能稳定运行，寿命可达25年。

智能组串式储能

储能柜外观采用超薄瀑布流线型设计，可扩容升级，新电池模块即插即用。储能柜内置能量优化器，可实现对每个电池包独立优化，当某个储能模块容量降低时，各模块仍能以最佳状态工作，生命周期可用电量增加10%。得益于每个模块的独立优化，可实现新旧电池灵活混用，每块新旧储能模块都将充分发挥最大容量优势。扩容或更换场景无需预先充电，无需SOC校定，新电池模块即插即用。

安全方面，有系统级四重防护，电芯级、电气级、结构级及应急防护。这一储能系统通过德国VDE AR-E 2510-50严苛认证，同时通过 CE, RCM, CEC, IEC62619, IEC 60730 和 UN38.3 等多项认证。

每个储能模块包含16个来自行业头部厂商的LFP(磷酸铁锂)电芯，并由8个传感器对温度、电压等关键指标进行电芯级实时高精度管控。内部电气隔离实现端口0电压，保障安装安全;同时拥有过充、过流、过压和过温等保护，并从技术上避免外短路带来的风险。

结构防护上，储能模块采用高强度高熔点的结构设计，通过15%氢气燃爆测试和JET超重压力测试，持久耐用。每个储能模块都内置消防抑制模块，应对高温预警，15秒内快速灭火。还有IP66级防尘防水。

智能光伏APP

使用智能光伏APP，可实时查看太阳能板位置与发电状态，如遇故障可精准维修，降低运维与安装成本，更加高效。发储用电轻松调控，降碳可视。

小结

华为家庭绿电的墅式光储能系统，为别墅家庭提供了绿色、智能的电力解决方案。当然，除了别墅用户，广大农村的独栋住宅也可使用这一家庭绿电，实现能源独立自主。有兴趣的可以到官网了解详情。