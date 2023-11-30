光伏行业整体发展放缓，户用光伏展现潜力

【天极网家电频道】近年来，光伏行业整体景气不佳，发展呈现出放缓态势。然而，值得注意的是，尽管行业整体状况不尽如人意，但户用光伏市场却呈现出巨大的潜力。不少企业开始进军户用光伏领域，试图在这个市场中寻找到新的增长点。

户用光伏市场的崛起

随着社会环保意识的提高和政府对新能源政策的支持，户用光伏市场逐渐崛起。一些家电品牌，凭借其在家电领域的品牌影响力和技术优势，跨界进军户用光伏市场。

近年来，美的、TCL、创维等家电龙头就一直在加大对光伏产业的投入。这些短句的家电品牌具有稳定的现金流，品牌、业务及渠道资源，在户用光伏业务上有一定的优势。

今年6月，美的集团旗下上市平台合康新能公告称，拟向美的集团锁价定增募资不超过14.73亿元，将投向光伏产业平台项目等。此前，TCL也通过收购硅片龙头TCL中环，进入了光伏材料领域。

今年6月，创维光伏与中国航天科技国际交流中心签约，成为“中国航天太空创想光伏行业官方合作伙伴”。新能源业务营收在创维集团占比逐年提高，从2021年的41.13亿元增长到2022年的119.34亿元。据创维集团2022年年报显示，创维光伏已覆盖山东、河北、河南等地，实现运营且并网发电的家庭户用光伏电站在2022年实现新增超过14万户，累计建成并网运营的户用光伏电站超过20万座。

户用光伏市场的潜力

尽管光伏行业整体发展放缓，但面向大众消费者家庭的户用光伏市场仍然具有巨大的潜力。数据方面，2021年，全国户用光伏项目新增户数约为87.3万户，累计安装户数达到243.4万户，新增装机规模与安装户数同比几乎翻倍增长。2022年，全国户用光伏项目新增户数约101.2万户，累计安装户数约344.6万户。

据国家能源局统计，截至2023年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。据统计，目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

这主要得益于以下几个方面：首先，政府对新能源政策的持续支持为户用光伏市场的发展提供了有力的保障;其次，环保意识的提高使得越来越多的家庭开始关注并使用清洁能源;此外，家电品牌在户用光伏市场的成功也为其他企业提供了借鉴。

应对挑战，展望未来

针对当前光伏行业整体市场环境带来的挑战，企业应采取以下策略以应对：首先，加大研发投入，注重技术创新和产品研发;其次，强化品牌建设，提高消费者对户用光伏产品的认知度和接受度;再者，深化渠道拓展，完善销售渠道网络并提高产品的市场覆盖率;此外，优化成本控制也是关键所在。

展望未来，户用光伏市场的发展尚处于起步阶段且潜力巨大。随着政策支持力度的加大、环保意识的提高以及技术的不断进步和成本的不断降低，预计未来几年户用光伏市场将迎来爆发式增长。因此，企业应抓住机遇并加大研发投入和市场开拓力度以抢占市场先机。同时要注重产品质量和服务体系建设树立良好的企业形象和品牌形象为长期发展奠定坚实基础。