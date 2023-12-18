全国可再生能源发电量2.33万亿，占总量31.8%

【天极网家电频道】今年1-10月，全国可再生能源发电量达到2.33万亿千瓦时，占全国总发电量的31.8%。

据人民日报海外版报导，从国家能源局获悉，全国可再生能源发电装机规模再创新高，截至10月底突破14亿千瓦，达到14.04亿千瓦，同比增长20.8%，约占全国发电总装机的49.9%。

其中，水电4.2亿千瓦、风电4.04亿千瓦、光伏发电5.36亿千瓦、生物质发电0.44亿千瓦。预计年底全国可再生能源发电装机将突破14.5亿千瓦，风电光伏发电装机将突破10亿千瓦。

今年1-10月，全国可再生能源发电量达到2.33万亿千瓦时，占全国总发电量的31.8%。其中，水电9805亿千瓦时、风电6968亿千瓦时、光伏4898亿千瓦时、生物质1640亿千瓦时。预计全年全国可再生能源发电量将达到3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3。

今年1-10月，全国可再生能源发电装机新增1.91亿千瓦，较去年同期增加近1亿千瓦，同比增长90.8%，占全国新增装机的76.4%。

可再生能源发电在能源安全、可持续发展、环保、经济和能源转型等方面都具有重要的意义：

能源安全：发展可再生能源可以降低对化石能源的依赖，保障国家社会与经济安全。

可持续发展：可再生能源是可再生的，不会像化石能源一样耗尽，同时使用可再生能源也可以减少对环境的污染和破坏。

环保：可再生能源如风能、太阳能等在发电过程中产生的污染物较少，对环境的影响也较小。

促进经济发展：可再生能源行业的发展可以带动相关产业链的发展，创造就业机会，促进经济发展。

推进能源转型：发展可再生能源是实现能源转型的重要途径，可以促进传统能源向清洁能源的转变。

编辑评论：国家能源局披露的全国可再生能源发电量的情况，显示了可再生能源在电力行业中的重要地位。可再生能源发电量也呈现快速增长趋势，占全国总发电量的比例不断提高。这表明可再生能源正在成为电力行业的主力军，为碳达峰碳中和目标的达成提供了有力支持。