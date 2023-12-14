六家光伏企业联合倡议700W+光伏组件标准

【天极网家电频道】12月11日，TCL中环、天合光能、通威股份、正泰新能、东方日升、阿特斯等六家光伏企业联合发布了《关于推动700W+光伏组件标准设计和应用的联合倡议》。

该《倡议》中介绍，十余年来，光伏行业不断挖掘制造产业链与光伏系统的潜能，使得单块组件功率从最初的100W+一路升级发展到今天的700W+。根据各单位基于标准版型设计的700W+超高功率组件的进展和方向，以及中国光伏行业协会标准《T/CPIA 0003-2022地面用晶体硅光伏组件外形尺寸及安装孔技术要求》，6家企业倡议：各单位700W+光伏组件设计延续既有标准的外形尺寸及安装孔技术规范(组件外形尺寸2384mm×1303mm，长边安装孔距400mm和1400mm)，增加790mm孔位;同时，产业链上下游积极探索更高效、更领先的技术与应用方案，共促光伏行业健康发展。

光伏硅片及组件一直有不同的尺寸，由于各家产品尺寸不一样，造成其他配件及终端安装方面存在很多不便。据业内人士透露，近年来，头部厂商们都想快点统一尺寸。

这份《倡议》主要是针对大版型组件，今年来光伏行业内已发起了多份统一尺寸的倡议。发起厂商最多的是中版型矩形硅片组件，有9家企业就2382mm×1134mm组件达成共识。今年8月，阿特斯、隆基绿能等6家企业宣布，对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了共识，即矩形硅片边距为182.2mm×191.6mm，矩形硅片直径为262.5mm。

这些统一尺寸的倡议将有助于市场的进一步发展。