平屋顶户用方案 TCL光伏科技的中国风阳光房

【天极网家电频道】前段时间我们介绍了一些品牌的户用光伏方案，今天来介绍一下TCL光伏科技的“中国风阳光房”，继续展示下案例。

产品名称：TCL 阳明楼(中国风阳光房)

适用环境：普通平屋顶房型

TCL光伏科技的中国风阳光房是以东方建筑美学为设计灵感，以建筑一体化电站为设计理念，意图打造一个私人“空中花园”。它采用钢制支架、古典雕花、丹漆包边，融合了古典美学与现代科技。这种风格也是目前新流行的设计，其它品牌也有类似的国风产品。



TCL光伏科技的中国风阳光房

设计上，阳明楼采用特定角度的“人字坡”屋顶，以降低度电成本，提高光伏发电效率，增加单位面积的收益。



采用特定角度的“人字坡”屋顶

材料方面，从官方资料上看，TCL阳明楼采用厚实的方管支架，严控支架选材，提升电站稳定性，实现高强度防风承压。支架选用高品质钢材，立柱、斜梁、檩条和斜撑采用加厚热浸锌方管或U型钢。



方管支架

安全及工艺方面，焊接方管连接点使用满焊工艺，焊点无杂质及缺陷，保障支架防腐层完整不被破坏，确保强度稳定性。安装使用的各类零件如垫片和螺栓等，及支架连接点进行多次紧固。电站整体稳定性过硬，据介绍可抗16级台风。



雕花设计

防水方面，阳明楼在安装时，底座螺丝孔和底板下方会用防水结构胶填满缝隙，安装好底板后再用沥青做防水加固，沥青铺设范围不小于周围15cm;斜屋顶安装时横向支撑与瓦片之间使用防水胶垫。



防水导水

阳明楼采用四级导水槽或M型水槽导水系统，以中部横梁为轴，横向和纵向均铺设多级水槽，水流可沿5°倾角向外檐逐级汇流至总导水管，实现高效导水，从而应对暴雨等极端天气。



沥青防水

安全防雷，TCL户用光伏电站两套防雷接地装置，支架和电气设备各做一套;逆变器和配电箱均配接地电阻，验收时会做防雷测试。



实际案例

据官方资料，目前TCL户用分布式光伏已覆盖全国近二十余省份，授权超过500家代理商，应用于数十万农户家庭。