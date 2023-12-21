BC电池是什么技术？电池效率创世界纪录

【天极网家电频道】12月19日晚，隆基绿能发布消息，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告，隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(Heterojunction Back Contact,HBC),利用全激光图形化可量产制程工艺获得了27.09%的电池转换效率，创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录。那么，BC电池是什么技术呢？



BC电池技术

什么是BC电池？

BC电池技术，英文Back Contact，即背接触电池。BC电池技术将PN结和金属接触挪到电池背面，使得正面没有电极遮挡，电池吸收太阳光照射的面积更大，从而提高了转换效率，能发出更多的电量。

BC电池不是指具体某一种电池，而是通用的平台型技术，它可以和PREC、TOPCon、HJT相结合，提高光伏电池效率。如TOPCon+BC=TBC电池，HJT+BC=HBC。



硅板

经过数十年的发展，晶硅太阳能电池已十分接近其理论转换效率极限，而BC技术可以再一步提高电池转换效率。目前BC电池技术理论转化效率为29.1%。

据德国TÜV今年9月的评估，PERC的组件效率中位数是20.96%，TOPCon组件效率中位数是21.57%，HJT组件效率中位数是21.58%。BC电池组件的测试数据最高，比TOPCon高0.7%，为22.25%。

光伏电池的技术类型

晶硅太阳能电池的核心是硅，在硅中掺杂其他元素，可以调整硅的导电性能。在硅晶体中掺入镓元素可制成P型半导体，掺入磷元素可制成N型半导体。P型PERC电池，经过多年发展目前接近效率极限。N型电池技术，则拥有更高的光电转换效率。

N型电池技术主要分为TOPCon(Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化层钝化接触太阳能电池技术)、HJT(Heterojunction Technology，异质结技术)和BC(全称Back Contact，背接触电池技术)等。

N型TOPCon产能的主要光伏企业有，晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯以及隆基绿能。HJT技术“阵营”方面，华晟新能源、东方日升、爱康科技、明阳智能、国家电投等光伏企业。BC电池目前主要是隆基绿能。

BC技术的瓶颈

BC电池技术其实不是新发明，1975年背接触式光伏电池的概念就提出来了，斯坦福教授Swanson首先发明了第一代IBC电池。不过，因成本和制造工艺，BC电池一直没法广泛推广。BC技术最大的问题是，电池结构所用的工艺成本非常高，导致普及应用受限。HPBC目前的良率已经提升至95%，已经可以实现商业化批量生产，但还没有达到理想情况。

隆基绿能的BC电池

今年9月份，隆基绿能对外宣布其新一代电池的技术路线将选择BC电池技术，随后开始加速BC电池技术的布局，在HPBC、HBC、TBC等多种BC技术路线上都有储备。目前，隆基绿能已经推出了使用HPBC电池技术的组件，而更高性能的HPBCpro电池产能也已经开始投建，预计将于2024年底开始投产。隆基绿能董事长钟宝申表示，过去BC技术成本比较高，而隆基通过技术攻关让BC组件走向了平价时代。

落地应用

目前BC电池技术主要的应用是在工商业分布式光伏。隆基发布的Hi-MO X6是HPBC电池，目前其光伏组件已经应用在工商业项目中。以隆基在湖南湘潭的新煌实业集团分布式光伏电站为例，该项目使用隆基Hi-MO X6 570W单面组件、装机容量达到3.6MW，通过对比得知，隆基Hi-MO X6组件比当地常规PERC组件单瓦发电量高6.54%，比TOPCon组件单瓦发电量高2.08%。一万平米的工商业厂房屋顶，采用Hi-MO X6光伏组件，25年累计多发电330万度，累计多收益220万元。



大型工商业光伏

12月7日，隆基绿能、创维光伏和交银金租在西安签约。创维光伏将在工商业项目中大规模应用隆基Hi-MO X6极智家防积灰设计组件，双方将共同致力于打造“创维光伏&隆基防积灰组件”的工商业系统解决方案。