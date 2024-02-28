光充户外电源――随身带一套光伏发电站

【天极网家电频道】光伏发电站还能随身带？可以，这就是带光伏电池板的户外电源，一套集光储充于一体的光伏电站。户外电源是一种可移动的储能产品，一般用于户外旅行。如果接上光伏板，就能提供持续的电力。最近，我们评测了华宝新能旗下品牌电小二的产品，光充户外电源1000Plus套组，包含户外电源1000Plus+太阳能板SolarSaga100W，这一套光充储套装能为用户在户外提供持续电力。



展开太阳能板，给户外电源充电

电小二1000Plus，实际型号JE-1000C，它的电芯类型是磷酸铁锂电芯，拥有1264.64Wh的储电容量，约1度电。AC总输出功率达到额定2000W以及峰值功率4000W，相当强大，能够满足多个电器同时用电的需求。它使用常规的市电墙充，以及太阳能电池板进行光伏充电。



华宝新能电小二户外电源1000Plus

电小二1000Plus配有一个配件包，里面是说明书、用户指南、车载充电线、AC电源线。线材的质量好，上手的手感一流。



配件包：说明书、用户指南、车载充电线、AC电源线、转接头*2

1000Plus的操控面板、接口设计

电源正面中央是显示屏，显示充电输入功率、电池电量百分比、输出功率、预计续航时间等信息。下方小图标还会显示系统工作状态等标志，系统会对电池调节和保护，提供过流、短路、过放电、过充电、过压和过热保护等。前面有7个输出接口，提供两个最大18W的USB-A接口、两个最大支持100W快充的USB-C接口、两个五孔插座、一个DC 12V车用点烟器接口。各类接口均配有相应的开关按键。



操控面板，输出接口

显示屏左右白色圆形是LED灯，有弱档亮度、强档亮度、连续闪烁，提供照明及遇险求援功能。



LED照明灯

背面是充电输入接口，市电墙充的AC输入、太阳能充电的DC输入，以及扩展加电包连接端口。旁边的参数标签详细介绍了该产品各接口的电流电压功率信息。



输入接口：AC输入、DC输入、加电包连接端口

太阳能板SolarSaga 100W，采用IBC电池技术

配套的电小二太阳能电池板，型号JS-100C，产品名称SolarSaga 100，功率100W。采用折叠式设计，磁吸式卡扣，收纳方便。



太阳能板SolarSaga 100W



太阳能板参数

SolarSaga100W采用IBC电池技术，其理论光电转换效率为25%，不过具体要以实际为准。IBC即Interdigitated Back Contact，全背电极接触电池，是将太阳能电池的正负极金属接触均移到电池片背面的技术。将PN结和金属接触挪到背面后，正面就没有了电极遮挡，吸收太阳光的面积就更大，从而提高光电转换效率，能发更多电。



IBC电池技术，正面没有栅线，不遮挡阳光

背后支架是专利设计的玻纤长支架，可随意调整向阳角度，搭建快捷，强度高、稳定耐用。背后还有个固定的配件收纳包，里面有说明书，收纳起来的输出电线。

收纳包里还提供1个USB-A、1个USB Type-C接口，提供5V电压的直充，手机能直接充电。



USB-A、USB-C接口，LED状态灯

户外太阳能充电

1000Plus支持多块太阳能板并联充电输入，最大支持800W，据官方数据，在光线充足条件下，最快1.8小时就能充满。我们评测的这款电源配置的是1块太阳能板SolarSaga100W，输出功率100W。实际使用发电情况如何呢？我们带着这款电源组合到了户外，进行太阳能充电测试。



在户外露营，展开太阳能板给户外电源充电

将太阳能板展开，支架立好，调节角度，使得板上的阳光角度指示器的黑点阴影命中中心，这时阳光90度直射太阳能板，充电效率最大。电线连接电源，自动开始发电充电储电，这就是一套小型的光充储一体的光伏电站。



阳光角度指示器，阴影命中中心时充电效率最大

太阳能发电受天气阴晴影响很大。我们的测试时间是1月，地点深圳，当日天气晴转多云。在我们测试过程中，中午太阳最大时，测得太阳能板的最高发电功率为83W；下午晴间多云，发电功率在50-60W左右；太阳被遮挡转阴天时，也有约20W左右，到了下午五点时，才完全发不出电。



冬季晴天，太阳能板充电输入功率83W

太阳最大的时间内，测得太阳能板的发电功率约83W，测得约15分钟为电源充1%的电量，1小时充了5%。换算下20小时可以充满，如果是夏季或高原太阳光更强烈的地方，应该可以更快充满。

以我们的体验来看，1块100W的光伏板充起来是有点慢，建议消费者购买时可以选购2块100W板或其它组合，在户外时可以更快充满，提供持久续航。



太阳能充电1小时电量变化

户外露营，大功率电器同时使用

户外露营离不开吃，烹饪时如使用电器，就又快又方便。我们带了三台烹饪家电，微波炉、电烤盘、咖啡机，这些会发热的家电用电功率都比较大，看看电小二1000Plus是否能供得上，同时使用会不会过载跳闸。



用户外电源1000Plus为三台烹饪电器供电

这台微波炉的额定功率是1180W，微波炉+便当盒，两分钟就能搞定一盒饭。5个盒饭共10分钟，共消耗户外电源电量约10%。然后加大测试难度，三台电器同时用。电烤盘1000W、咖啡机1200W、微波炉1180W，加起来额定功率总共3380W。

电烤盘煎烤鸡翅鸡腿香肠，咖啡机开始磨咖啡豆冲咖啡，微波炉继续加热粉丝扇贝，电小二户外电源1000Plus屏幕显示的功率总共是2298W，已经超过其额定2000W的输出，有一定冗余。标称峰值4000W主要是应对瞬时功率，从测试看到短时间内可以超额输出到2300W，当然，为了确保安全用电，不建议超过额定功率使用。



三台电器同时用

总结

可以看到，华宝新能电小二光充户外电源1000Plus的供电能力很强大，2000W的额定输出功率、4000W的峰值输出功率，能够满足多台大功率电器同时用电的负载。1度电的电量对于日常电器来说很耐用了，再配合太阳能板发电，1000Plus就能为电器提供持久续航能力，满足各种日常户外露营使用需求，以及户外工作场景，胜任生产力工具。



华宝新能电小二光充户外电源1000Plus以及100W太阳能板

不同类型的7个接口，能满足各种设备的使用，扩展上也有车充、加电包、太阳能板并联等，增强户外电源的各方面能力。安全方面，电小二1000Plus也有62项保护机制，保障用电安全、防震防火等。

总的来说，这是一款性能强大的户外电源，可以满足各种使用场景。价格方面，这套组合目前的官方售价是7399元。