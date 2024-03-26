创维新能源业务亮相AWE2024，新发布两大模式、四大产品

【天极网家电频道】3月14-17日，中国家电及消费电子博览会(AWE2024)将在上海新国际博览中心召开。创维集团了参加本届AWE展会，展出了旗下新能源业务，带来了光伏、储能等产品。



创维AWE2024展区



AWE2024期间，创维首次展出了新能源全品类产品业务。在户用业务板块，创维光伏展示了“两大模式、六大产品”。小阳楼、金装房Pro、向阳院、零碳园、悦阳亭、彩虹屋Pro，可满足不同地区、不同房型的用户需求，提高更多屋面利用率，持续保障用户发电收益。“合作共建”和“经营性租赁”两种模式，给用户带来不同选择，解决农户的后顾之忧。



创维新能源业务，光伏产品亮相AWE2024



在展会期间，创维光伏工商业业务新发布了“两大模式、四大产品”。“E企发”和“E企省”两种全新工商业业务模式，可根据业主不同需求，开发多样化的业务类型，保证业主超高收益。零碳吧、零碳园、金龙鳞、绿行驿站，以定制化产品形式，满足不同企业屋顶和园区场景需求。



创维光伏产品展示

另外，面对全球光伏及储能的巨大市场机会，创维也在加快推进新能源业务出海发展。其中，创维光伏从欧洲出发并在全球布局Solavita品牌，主要设计开发及制造高效率太阳能组件、光伏逆变器系统、太阳能安装支架等光伏电站核心设备。创维储能聚焦工商业、家庭式、便携式、基站备电等四大业务板块，为全球客户提供全方位的储能解决方案。



数字运维系统

创维以“光伏+普惠+数字科技”的创新商业模式为突破口，开创行业先河，助力乡村振兴和经济高质量发展。随着太阳能产业快速发展及户用光伏迎来爆发式增长，提前布局新能源业务的创维新能源业务经过4年的发展，如今已成为创维集团的“第二增长曲线”。

关于AWE2024

专题报导：www.yesky.com/awe2024/

由中国家用电器协会主办的2024年中国家电及消费电子博览会(AWE2024)定于2024年3月14-17日在上海新国际博览中心举办，展会规模15万平方米。作为全球三大家电及消费电子展之一，AWE将汇聚千余家全球领先的家电和消费电子企业，为观众带来数万件最具科技含量的创新产品和技术解决方案。今年的AWE展会以“智能科技，创享生活”为主题，集中展示智能科技、智慧场景和创新产品，引领家电与消费电子产业的发展趋势和消费方向，实现全域价值的升维。

AWE2024以“智能科技，创享生活”为主题，将聚焦科技、创新、智能、健康、低碳等技术领域，全方位展示人工智能等前沿技术与家电、消费电子产业深度融合的最新成果，集中呈现高端化、定制化、场景化的智慧物联生活解决方案以及智能家电、智能家居、消费电子、3C数码、智慧显示、智慧娱乐、智慧健康、智慧出行等领域的创新，让观众可以一-站式体验充满科技感的智慧生活。AWE2024还将进一步跨界、破圈，为消费者开启未来生活新征程。AWE也是洞察全球家电及消费电子产业技术发展方向、投资热点和消费趋势的绝佳平台。