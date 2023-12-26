光伏与农业的结合 可持续发展的新能源模式

【天极网家电频道】随着全球气候变化和能源紧张问题日益严重，可再生能源成为未来能源发展的主要方向。光伏产业作为其中的重要组成部分，具有巨大的发展潜力。与此同时，农业作为国民经济的基础产业，也需要寻找新的发展模式以适应时代的需求。如何在有限的土地资源中获得更多的能源，成为光伏与农业结合的共同点。

一、光伏产业与农业的结合方式

目前，光伏与农业的结合都是在摸索中创新，目前常见的大概有以下几种模式：

农光互补：在农田上方架设光伏板，利用光伏板为农田提供遮荫改善农田环境，同时光伏板下可以种植农作物，形成-一种互补关系。这种方式可以提高土地利用率，增加农民收入，不过，这种模式只能种植特定的喜荫作物，毕竞光伏是与植物争夺阳光的。

有的模式是在大棚、 温室等设施顶部安装光伏系统，利用光伏板发电，同时为设施内农作物提供遮荫等功能，还可以养殖鸡鸭等。不过，这种光伏大棚同样会有限定喜荫作物的缺点，只能种植诸如绿叶蔬菜、蘑菇等。有些光伏企业会安装特殊的玻璃和补光灯，让太阳光在大棚里均匀分布，从而不影响植物的生长，不过这样也提高了光伏的成本。



阳光新能源的农光互补项目

渔光互补：在湖泊、水库等水域上方架设光伏板，利用光伏板为水域提供遮荫，促进水域内渔业发展。同时，光伏板下可以种植一些耐水淹的农作物，形成一种互补关系。这种方式可以提高水域利用率。

盐光一体：在盐碱地或盐湖上方架设光伏板，利用光伏板为盐碱地提供遮荫，改善土壤盐碱化状况。同时，光伏板下可以种植一些耐盐碱的农作物或养殖一些耐盐碱的水产品，形成一种互补关系。这种方式可以提高盐碱地的利用率和产出率。

山地光伏：在山地、丘陵等地区利用地形特点安装光伏板，利用地形优势减少占地面积，提高发电效率。同时，这种模式也可以减少对平坦耕地的占用，保护耕地资源。



山地光伏

二、光伏与农业结合带来的收益

对于光伏企业来说，农光互补模式可以带来多方面的收益。

政府补贴：一些地方为鼓励可再生能源的发展，为光伏企业提供了补贴政策。这些补贴可以降低企业的成本，加快投资回报周期。此外，一些地方政府还会对农光互补项目提供额外的补贴，以鼓励这种模式的推广和应用，以期为当地农民带来更多收入。

消化库存：近些年来光伏产业库存不少，如何去库存一直是产业上下游及相关部门的难题。运营农光互补这类项目，光伏企业可以将库存的光伏组件出租给农户或当地集体，这种合作模式可以实现双方互利共赢，降低企业的库存压力，加速周转。

市场拓展：农光互补在农村地区推广和应用，为光伏企业拓展了新的市场空间，企业可以抓住这一机遇，实现业务增长。此外，光伏企业也借此提升品牌形象，吸引更多的客户和合作伙伴。

农民在光伏与农业的结合中则可以获得租金等实在收益。在一些农光互补项目中，光伏企业向农户支付土地租金，企业获得稳定的土地资源，农民则收获到了稳定的土地租金。此外，农民可以在光伏板下种植农作物或养殖水产品，同样可以获得收益。

就业机会：光伏企业可以优先雇佣当地农民进行光伏板安装、维护等工作，或者相关的光伏农业工作，为当地提供更多的就业机会。



阳光新能源，广东韶关始兴县110MW农光互补电站项目

三、光伏与农业结合的缺点

光伏与农业的结合，优点是提高土地利用率。但也存在一些缺点，主要包括以下几个方面：

影响农作物生长：光伏组件的遮盖会对农作物产生阴影，影响农作物的生长。这是因为光伏组件需要充足的阳光才能产生电力，而农作物的生长同样需要阳光。因此，在光伏组件的遮挡下，农作物可能会生长不良。于是，只能种植特定的喜荫作物。

侵占耕地：光伏电站的建设需要使用大量的土地。而耕地是我国宝贵的资源，如无规划地建设大量的光伏电站，可能会过多占用耕地。

资源浪费：在光伏与农业结合建设初期，由于技术不成熟或规划不合理，可能会导致电站建成后效率低下或废弃，从而造成资源浪费。

不过，随着技术的进步和政策的引导，这些问题也在逐步解决。例如，通过合理规划光伏组件的位置和高度，加装补光导光结构等，可以减少对农作物生长的影响;通过科学设计光伏电站，可以减少对耕地的占用;同时，政策引导和支持，会鼓励企业加大对光伏与农业结合的研究和投入，推动这一领域的可持续发展。