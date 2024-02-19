转折之年 光伏行业2023年市场及技术回顾

【天极网家电频道】2023年，光伏行业发展跌宕起伏，从全球到国内环境，从市场到技术，都出现了不小的变化。下面我们就来对光伏行业进行2023年回顾，盘点下行业市场与技术的变化。

产能过剩

光伏行业在过去几年中经历了快速发展，自2023年下半年开始，光伏行业出现了明显的产能过剩问题。据光伏协会预测，2023年全球光伏装机量预计为345~390 GW，而截至2023年末，光伏主产业链各环节的名义产能都将达到近1000 GW，行业整体出现产能过剩。这导致了产业链各个环节的价格大幅下降，光伏企业的业绩也持续承压。

市场价格下降

2023年，光伏原材料价格，受到全球供需关系、政策调整等多种因素的影响，经历了起伏不定的变化。随着光伏产能的扩张，原材料供应逐渐充裕，价格呈现出一定的下降趋势;另外，政策的变化也对光伏市场价格产生了重要影响，如政府对光伏补贴政策的调整等。

光伏组件方面，由于原材料价格的波动以及产能过剩的影响，光伏组件价格出现了一定程度的下降。据Infolink数据，2023年末，光伏组件价格较年初下降近50%，光伏装机成本大幅下降，据此推算全国大部分地区光伏发电的度电成本已低于0.2元/Wh。这使得光伏电站的建设成本有所降低，进一步推动了光伏市场的普及和发展。然而，价格的降低也给光伏企业带来了挑战。

装机容量保持上升

2023年，全球光伏装机量继续保持增长态势。据国际能源署统计，全球光伏装机容量达到了一个新的里程碑，这主要得益于各国对清洁能源的重视和光伏技术的不断进步。在国内市场，光伏装机量也持续快速增长。

国家能源局最新公布的数据显示，2023年前11月我国光伏新增装机量达到163.88GW，总装机量约560GW，即5.6亿千瓦。对比2022年87.43GW新增装机量，2023年前11月新增装机是2022年的一倍还要多。中国光伏协会预测2023全年全球光伏新增装机量345-390GW，中国光伏新增装机160-180GW。

不过，12月21日召开的全国能源工作会议公告表示，2024年新增光伏装机预计两亿千瓦。这意味着，相比2023年，2024年国内光伏装机需求增速大概率会大幅放缓。

光伏电池技术变化

光伏产业技术更新迭代迅速，一旦旧产品无法提供更低的度电成本、更高的转化效率，就将被优秀产能替代。2023年，光伏电池技术升级加快，N型电池正在渐渐取代P型电池。而在N型电池技术中，TOPCon、HJT和BC三种类型也在激烈竞争。

目前主流的P型电池效率接近24%，可以说快到理论数值了，因此行业逐渐转向理论效率更高的N型电池技术。N型电池技术当前主要有TOPCon(隧穿氧化层钝化接触太阳能电池技术)、HJT(异质结技术)和BC(背接触电池技术)等。

2023年以来，国内已投产TOPCon产能达到433GW。据业内统计，2023年N型TOPCon出货量约占市场总额的25%以上。HJT技术虽然还没有大规模投产，但在2023年中出现了技术突破，生产成本也进一步降低，未来有望提高规模。

BC技术由行业龙头隆基绿能力推。BC电池是一种平台型技术，可与P型、TOPCon、HJT等主流电池技术结合。目前BC电池技术理论转化效率为29.1%，在三种技术中转换效率上是最高的，但是目前面临着投资成本高昂、工艺难度高等多重挑战，产能还比不上TOPCon。不过在行业龙头的推动下，未来几年将会进一步发展。

总结

回顾2023年，我们可以看到，光伏行业的总体概况是，产业链产能过剩，上下游各环节价格下降，装机容量持续上升，市场规模持续扩大，同时技术进入了转型阶段。如果用一个词来总结，那么笔者会选择“转折之年”。