逆变器是什么？光伏发电中的逆变器起什么用？

【天极网家电频道】什么是逆变器？

逆变器是把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器，即DC to AC。一般常见电器的电源适配器，是一种转换器，将电网的交流电转变为直流电，AC to DC，以供家电使用。逆变器的作用与此相反，是一种电压逆变的过程，因而得名。

光伏系统中的逆变器是将光伏板发电的直流电转变为交流电，从而可并网，把电输出到电网卖钱。

光伏并网发电系统主要由光伏板、汇流箱、并网逆变器、升压变压器等组成。光伏组件将太阳能转换为直流电能，汇流箱把光伏阵列发出的直流电能汇合，逆变器将直流电转化为与电网同频率、相位幅值可控的正弦波电流，最后通过变压器匹配电网电压输出到电网。



光伏发电系统中的逆变器

除了把直流转换为交流，现在光伏中的逆变器还带有其它重要功能。比如，自动运行和停机，最大功率跟踪控制，防单独运行，自动电压调整、直流检测功能、直流接地检测功能等等，可以发挥太阳电池性能、防止系统故障。

早上太阳出来，日照强度渐渐地加强，光伏板的输出也慢慢增大，当达到逆变器工作所需的输出功率后，逆变器就开始自动运行。逆变器会一直紧迫电池组件的输出，持续运行;当太阳下山，或者天气阴暗，电池组件输出变小，逆变器输出接近0时，逆变器又自动进入了待机状态。

光伏逆变器的转换率，是指逆变器将光伏面板发出的电转换成电力的效率。逆变器的转换效率高，供自家使用或出售的电力就多，收入就高。



华为逆变器

光伏逆变器有多种类型

独立逆变器：单个逆变器与一组光伏电池板连接，适用于小型和中型的光伏发电系统。

中央逆变器：一个大型逆变器与多组光伏电池板串联并联连接，适用于大型光伏发电系统，具有集中监控和控制的优势。

微逆变器：每个光伏电池板都配置一个微逆变器，独立工作，适用于需要优化发电效率和灵活性的场景。



家庭户用光伏的逆变器与储能

逆变器在光伏产业中的地位

在光伏发电系统中，逆变器是主要核心之一。而逆变器的研发、生产也是光伏产业链中的重要环节。

光伏行业发展对设备技术不断提出新要求，近10年来，逆变器技术不断革新，从高故障率到高可靠性，从高人工成本到智能运维，有力推动了光伏产业的高质量发展。

汽车即可用逆变器连接蓄电池，带动电器工作。通过点烟器输出的车载逆变有20W、40W、80W、120W到150W功率规格。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。把家用电器连接到电源转换器的输出端就能在汽车内使用各种电器。