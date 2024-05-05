光充户外电源 华宝新能电小二1000Plus套组

【天极网家电频道】华宝新能电小二光充户外电源1000Plus套组，包含户外电源1000Plus+太阳能板SolarSaga100W，这是一套光充储套装，能在户外为用户提供持续电力。



华宝新能电小二光充户外电源1000Plus以及100W太阳能板

电小二光充户外电源1000Plus，型号JE-1000C，它的电芯类型是磷酸铁锂电芯，拥有1264.64Wh的储电容量。AC总输出功率达到额定2000W以及峰值功率4000W，相当强大，能够满足多个电器同时用电的需求。它使用常规的市电墙充，以及太阳能电池板进行光伏充电。



华宝新能电小二户外电源1000Plus

1000Plus除主机外，配有一个配件包，里面是说明书、用户指南、车载充电线、AC电源线。线材的质量相当好，上手的手感一流。



配件包：说明书、用户指南、车载充电线、AC电源线、转接头*2

1000Plus正面的中央是显示屏，显示充电输入功率、电池电量百分比、输出功率、预计续航时间等信息。下方小图标还会显示系统工作状态等标志，系统会对电池调节和保护，提供过流、短路、过放电、过充电、过压和过热保护等。

1000Plus搭载7个输出接口，提供两个最大18W的USB-A接口、两个最大支持100W快充的USB-C接口、两个五孔插座、一个DC 12V车用点烟器接口。各类接口均配有相应的开关按键。



操控面板，输出接口

显示屏左右白色圆形是LED灯，有弱档亮度、强档亮度、连续闪烁，提供照明及遇险求援功能。



LED照明灯

1000Plus背面是充电输入接口，市电墙充的AC输入、太阳能充电的DC输入，以及扩展加电包连接端口。旁边的参数标签详细介绍了该产品各接口的电流电压功率信息。



输入接口：AC输入、DC输入、加电包连接端口

配套的电小二太阳能电池板，型号JS-100C，产品名称SolarSaga 100，功率100W。采用折叠式设计，磁吸式卡扣，收纳方便。



华宝新能电小二太阳能板SolarSaga 100W

太阳能板SolarSaga100W采用IBC电池技术，其理论光电转换效率为25%，不过具体要以实际为准。IBC即Interdigitated Back Contact，全背电极接触电池，是将太阳能电池的正负极金属接触均移到电池片背面的技术。将PN结和金属接触挪到背面后，正面就没有了电极遮挡，吸收太阳光的面积就更大，从而提高光电转换效率，能发更多电。



IBC电池技术，正面没有栅线，不遮挡阳光

太阳能板背后支架是采用专利设计的玻纤长支架，可随意调整向阳角度，搭建快捷，强度高、稳定耐用。背后还有个固定的配件收纳包，里面有说明书，收纳起来的输出电线。

收纳包里还提供1个USB-A、1个USB Type-C接口，提供5V电压的直充，手机能直接充电。



USB-A、USB-C接口，LED状态灯

总的来说，这是一款性能强大的户外电源，可以满足各种使用场景。华宝新能电小二光充户外电源1000Plus套装，目前的官方售价是7399元，有需要的朋友可以关注。